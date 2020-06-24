В Днепре жестоко проучили сторонника Шария: видео

В сети опубликовано видео нападения в Днепре на молодого человека, которого называют организатором поездки титушек на митинг к пророссийскому блогеру Анатолию Шарию в Киеве.

Кадры с избиением сторонника Шария опубликованы в аккаунте Twitter пользователем под ником Звязківець Роман.

На снятом видео зафиксировано, как к молодому человеку сзади подходит неизвестный, подсечкой валит его с ног и наносит несколько ударов по лежащему телу. Во время избиение молодой человек жалобно просит не трогать его.

“Прислали видео из Днепра. Рассказывают, что этот молодой человек неосмотрительно собирал титушек Шарию и отправлял их на митинг в Киев. Крайне неаккуратно спалил своё реальное ФИО и телефон. И случайно повстречался правым на улице”, – сказано в подписи к опубликованным кадрам.

Как сообщал “источник”, во время массовых митингов под стенами Офиса президента Украины 17 июня были задержаны 13 человек.