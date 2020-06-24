В ГПСУ обратились с важной просьбой к гражданам, которые хотят пересечь КПВВ на Донбассе

В Государственной пограничной службе Украины советуют гражданам при планировании поездок из временно оккупированных территорий Украины заблаговременно установить приложение «Действуй дома» на свои электронные устройства.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 № 480 внесены изменения в «Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий», а также в «Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Согласно указанным изменениям, уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при выезде из временно оккупированных территорий лицу, не давшему согласие на самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса “Действуй дома”.

“Подчеркиваем, что в местности контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения, по объективным причинам неустойчиво работает, или вообще не работает мобильная связь. Слабая связь, или отсутствие доступа к сети вызывают определенные сложности с установлением приложении «Действуй дома» непосредственно на КПВВ. Заранее установленное приложение сэкономит Ваше время при прохождении контрольных процедур на КПВВ и минимизирует возможность отказа Вам в пересечении линии разграничения по причине невозможности установления указанного приложения”, – сказано в сообщении.