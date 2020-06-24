Что не так с дистанционным обучением в Украине: названы ключевые проблемы

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал о том, что не так с дистанционным обучением в Украине.

Об этом он сообщил в интервью “источнику”.

“Есть три группы проблем, с которыми мы столкнулись, и каждая из них требует решения“, – сказал омбудсмен.

По его словам, первая проблема – это содержание образовательного процесса: чему именно нужно учить, как учить, какие объемы задач, как они должны быть построены и как их проверять и засчитывать.

Вторая проблема – психоэмоциональная. Не все дети умеют самостоятельно учиться. И не все учителя психологически готовы работать в условиях неопределенности: быстро меняться, реагировать на вызовы современности и находить новые формы обучения.

Третья группа проблем – это техническое обеспечение доступа к дистанционному обучению. Это и обеспечение доступа к интернету, то есть инфраструктурная проблема. Это и наличие необходимой техники в учебных заведениях и семьях.

“Поэтому учебные заведения нужно оснащать техникой: это надо делать системно и более насыщенно. А вот с семьями – сложнее. Конечно, можно посоветовать больше внимания обратить на обеспечение ребенка возможностью получения связи во время обучения. Но мы понимаем, что есть семьи очень разного достатка. А что делать, если в семье несколько детей учатся одновременно? То есть это очень болезненная проблема“, – сказал Горбачев.

Он добавил, что есть проблема и в программных средствах доступа к дистанционному обучению. Нужна единая образовательная платформа для образовательного процесса и образовательной коммуникации.

“Есть очень неплохие платформы для обучения, например Zoom, который стал очень популярным. Есть специализированная платформа Classroom от Google. Кстати, большинство использует именно ее, и это очень хороший продукт, которым я лично как учитель пользовался очень давно. Но когда я, как директор школы, года три назад провел для учителей семинар как работать с Classroom, то учителя послушали, но практически никто не стал этого использовать, по крайней мере системно. Теперь они просто вынуждены: большое количество учителей очень быстро, может и не по своей воле, повысило свои компьютерные способности, иначе просто невозможно работать“, – сказал омбудсмен.

Подробнее о дистанционном обучении, а также о том, какие угрозы для ВНО сегодня существуют и сможет ли Минобразования сделать тестирование безопасным, читайте в интервью Сергея Горбачева “источнику”.