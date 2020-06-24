В США отменили культовое спортивное мероприятие из-за пандемии коронавируса

Традиционный Нью-Йоркский марафон, который должен был состояться 1 ноября, отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

“Марафон является одним из самых любимых событий для нашего города, но я адресую аплодисменты организаторам, которые поставили здоровье и безопасность зрителей и участников на первое место. Будем ждать проведения пятидесятого марафона в ноябре 2021 года”, – сказал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Напомним, что из-за пандемии отменили Римский и Бостонский марафоны. В Париже и Барселоне все еще рассчитывают провести забеги, которые запланированы на 18 и 25 октября соответственно.

Ранее сообщалось, что в Одессе скончалась участница ультрамарафона на территории Куяльницкого лимана.