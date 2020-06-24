В Рубежном задержали мужчину, который причинил тяжкие телесные повреждения своей жене

В г. Рубежное бойцы батальона полиции особого назначения совместно с северодонецкими оперативниками задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений жене. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Об этом сообщает Нацполиция в Луганской области

Сегодня, ночью, возле одного из развлекательных заведений города Северодонецк между супругами произошла ссора, во время которой мужчина причинил своей 28-летней жене телесные повреждения.

По данному факту начато уголовное производство и задержанному объявлено подозрение в совершении преступления предусмотренного ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Женщина находится в реанимационном отделении Северодонецкого больницы. Следователями проводится досудебное следствие и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.