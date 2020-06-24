Путин в группе риска: стало известно о коронавирусе у кремлевских гостей на параде Победы

Один из гостей парада Победы, проходившего в Москве в среду, 24 июня, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не появился на торжествах из-за выявленного коронавируса среди членов его делегации.

Об этом сообщили в пресс-службе главы кыргызского государства.

Члены делегации Кыргызстана и сопровождающие лица сдали тест на наличие COVID-19 уже в Москве. В результате выяснилось, что у двоих из них подтвержден коронавирус.

“У заведующего отделом внешной политики Аппрата Президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. В соответствии с дальнейшим алгоритмом, Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне”, – сказано в сообщении.

Интересно, что президент Кыргызстана хотя и не присутствовал на параде, но утром успел посетить Кремль. Как отмечают наблюдатели, после выхода из машины он даже снял защитную маску.

Таким образом застраховаться от COVID-19 в Кремле так и не смогли. Тесты, которые провели членам иностранных делегаций в Москве, смогли определить уже заразившихся, а сколько приехало потенциальных носителей COVID-19, неизвестно.

Путину все таки удалось провести “свой парад любой ценой”, только он в результате теперь сам оказался в группе риска.

Как сообщал “источник”, во время парада по случаю Дня победы в Москве произошел небольшой политический казус, участниками которого стали президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.