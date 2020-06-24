Ушел на дно миллионы лет назад: ученые показали карты с затерянным континентом

Новозеландский исследовательский институт GNS Science опубликовал интерактивные карты континента под условным названием Зеаландия, площадью около 5 миллионов квадратных километров, который погрузился на дно океана 85 миллионов лет назад.

Как сообщает “источник”, карты опубликованы на официальной странице института в сети.

Карты демонстрируют тектонический профиль Зеаландии, проливая свет на историю древнего континента, который охватывает территорию нынешней Новой Зеландии и Новой Каледонии. 85 миллионов лет тому назад это были не отдельные острова, а части единого континента. О его существовании геологи заявили несколько лет назад – после того, как внимательно изучили снимки NASA и провели полевые исследования.

Как сказано в пресс-релизе GNS Science, на картах можно подробно рассмотреть расположение вулканов Новой Зеландии, ее осадочных бассейнов и других геологических особенностей. Они созданы для того, чтобы предоставить более точную геологическую картину Новой Зеландии и юго-западной части Тихого океана.

Как сообщал “источник”, в южной части Индийского океана формируется новый континент, который через миллионы лет станет полноценным материком.