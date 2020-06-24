Обладательница шести рекордов Гиннеса трагически погибла в Тихом океане

Легендарная паралимпийская чемпионка Анжела Мэдсен в возрасте 60 лет трагически погибла в Тихом океане.

Об этом сообщает Marca.

Мэдсен хотела стать первой женщиной, страдающей от паралича, которая в одиночку пересекла Тихий океан на лодке.

Американка преодолела 1111 миль пути из необходимых 2386-ти, а затем перестала выходить на связь. При последнем сеансе связи она сказала, что ей необходимо спуститься в воду, чтобы устранить небольшую поломку в лодке. Через некоторое время береговая охрана США обнаружила в воде тело Мэдсен, привязанное к лодке.

Мэдсен являлась трехкратной паралимпийской чемпионкой и обладательницей шести рекордов Гиннеса.

Ранее сообщалось, что молодой грузинский футболист трагически погиб в возрасте 19 лет.