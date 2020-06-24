День таможенника Украины: лучшие смс-поздравления

Ежегодно 25 июня в Украине отмечается День таможенника. Профессиональный праздник работников таможни установлен в 1992 году указом президента Леонида Кучмы. В этот день в 1991 году Верховная Рада Украины приняла закон о таможенном деле.
“источник” собрал лучшие смс-поздравления, которые можно отправить в честь этого дня.
Поздравляю с днем таможни,
Пусть успех будет в труде,
Чтоб работалось не сложно,
И в почете будь везде,
Контрабанду в раз разнюхай,
Охраняй страны кордон,
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!
…
Желаем мы таможне нашей,
Работать дружною командой.
Чтоб не возили чрез границу
Плохие люди контрабанду.
Спокойно на рабочем месте
Чтоб было. Тихо и без споров.
И не было б претензий вовсе,
Лишь благодарность, без укоров.
…
Контрабанда никакая
За границу не пройдет,
Ведь таможня дорогая
Службу трепетно несет.
Поздравляем с Днем таможни
И желаем вам и впредь,
Быть в работе осторожней
И внимательней смотреть.
…
Чтоб попасть нам за границу,
Мы должны пройти контроль,
Нужно нам остановиться
На таможне час-другой!
Всех работников таможни
Поздравляем с этим с днем,
Лишь удач в работе сложной
И успехов вам во всем!