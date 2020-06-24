День таможенника Украины: лучшие смс-поздравления

Ежегодно 25 июня в Украине отмечается День таможенника. Профессиональный праздник работников таможни установлен в 1992 году указом президента Леонида Кучмы. В этот день в 1991 году Верховная Рада Украины приняла закон о таможенном деле.

“источник” собрал лучшие смс-поздравления, которые можно отправить в честь этого дня.

Поздравляю с днем таможни,

Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,

И в почете будь везде,

Контрабанду в раз разнюхай,

Охраняй страны кордон,

И зарплатою огромной

Будь серьезно удивлен!

…

Желаем мы таможне нашей,

Работать дружною командой.

Чтоб не возили чрез границу

Плохие люди контрабанду.

Спокойно на рабочем месте

Чтоб было. Тихо и без споров.

И не было б претензий вовсе,

Лишь благодарность, без укоров.

…

Контрабанда никакая

За границу не пройдет,

Ведь таможня дорогая

Службу трепетно несет.

Поздравляем с Днем таможни

И желаем вам и впредь,

Быть в работе осторожней

И внимательней смотреть.

…

Чтоб попасть нам за границу,

Мы должны пройти контроль,

Нужно нам остановиться

На таможне час-другой!

Всех работников таможни

Поздравляем с этим с днем,

Лишь удач в работе сложной

И успехов вам во всем!