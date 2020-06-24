Нашел удобное место: в сети показали фото “героя парковки” возле жилого дома в Киеве

В Киеве очередной “герой парковки” отличился хамским поведением. Водитель внедорожника Volkswagen припарковал свое авто прямо у входа в подъезд.

Об этом сообщили в паблике “Киев Оперативный” в Facebook.

Владелец автомобиля Volkswagen с государственным номерным знаком AA9080PH решил не усложнять себе жизнь и оставил автомобиль на тротуаре у входа в подъезд жилого дома по адресу ул. Челябинская, 15. То, что пешеходам придется выходить на проезжую часть дороги, чтобы обойти его автомобиль, его никак не смутило.

Пользователи сети не пожалели для автохама эпитетов.

“Это соседям удобно кирпич бросит с окна…”, “Пару яиц и он больше не будет ставить”, “А можно сесть на инвалидную коляску и с пандуса съехать прям в бочину?”, ” Олень!”, – пишут в сети.

Как сообщал “источник”, ранее возле станции столичного метро “Политехнический институт” водитель автомобиля Volvo припарковал свое транспортное средство на тротуаре прямо возле прохода по ступенькам.