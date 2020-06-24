От патриотизма до нацизма: всю суть путинской России показали одной карикатурой

В среду, 24 июня, когда в Москве состоялся так называемый парад Победы над фашизмом, в сети была опубликована меткая картинка, в которой продемонстрировано лицемерие нынешней российской власти.

Соответствующую карикатуру опубликовал в своем аккаунте в Twitter художник Андрей Петренко.

На рисунке изображена рука, которая срывает белые и синие полосы российского флага, из-под которых появляется красное полотнище нацистского знамени со свастикой.

Таким образом художник решил показать, что за патриотическими лозунгами о “Великой России” скрываются идеалы, близкие к нацизму.

Как сообщал “источник”, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранному изданию заявил, что он не поехал бы в Москву на парад по случаю 75-летия победы над фашизмом, даже если бы его пригласили. Хотя официального приглашения из Кремля ему не поступало.