Зеленский назвал план действий и внушительную сумму для ликвидации последствий паводков

Президент Владимир Зеленский потребовал от правительства системного решения проблемы ежегодного подтопления территорий в западных областях Украины.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте главы государства.

Во время селекторного совещания, касающегося последствий стихии на западе страны, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль докладывал последнюю информацию о чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской области, Зеленский потребовал “решить этот вопрос раз и навсегда”.

“Мы ежегодно от 500 до 800 млн гривен тратим на ликвидацию последствий (подтоплений). А в этом году, видимо, будет более 1 млрд гривен. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги“, – заявил Зеленский, обращаясь к главе правительства.

Шмыгаль сообщил, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, проводится эвакуация больных из медучреждения. Ситуация осложняется тем, что в больнице есть заразившиеся коронавирусом.

Всего в результате неблагоприятных погодных условий в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов. От стихии погибли три человека. Один пропал без вести.

В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Как сообщал “источник”, ранее масштабное наводнение, которое охватило западные области, добралось до Черновцов.