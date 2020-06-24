В Украине стартует ВНО: что брать с собой и условия недопуска

С 25 июня по 17 июля в Украине будет проходить внешнее независимое оценивание (ВНО), которое в 2020 году из-за пандемии будет иметь свои особенности.
В МОН рассказали о том, как будет проходить ВНО и что нужно иметь с собой участникам тестирования.
Кроме всех необходимых документов, обязательными для участников тестирования являются средства противовирусной защиты.
Общий перечень выглядит так:
- сертификат участника тестирования;
- паспорт или ID-карта – документ, который указан в сертификате;
- приглашение на ВНО (оно является пропуском на тестирование);
- несколько ручек с черной пастой;
- санитайзер и медицинская маска;
- вода в бутылке (обязательно без этикетки).
Также в министерстве отметили, что все участники перед сдачей ВНО будут проходить обязательный температурный скрининг.
Если температура окажется выше, чем 37,2 – участника к тестированию допускать не будут.
Кроме этого, для соблюдения норм карантина в МОН разработали следующие рекомендации:
- соблюдать безопасную дистанцию – не менее 1,2 м;
- не снимать медицинскую маску при составлении тестов;
- следить за чистотой рук,
- не задерживаться в пункте тестирования и покинуть его сразу после написания.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не видит оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО). Соответствующий процесс проведения тестирования начнется в запланированные сроки – с 25 июня.