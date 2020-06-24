В Украине стартует ВНО: что брать с собой и условия недопуска

С 25 июня по 17 июля в Украине будет проходить внешнее независимое оценивание (ВНО), которое в 2020 году из-за пандемии будет иметь свои особенности.

В МОН рассказали о том, как будет проходить ВНО и что нужно иметь с собой участникам тестирования.

Кроме всех необходимых документов, обязательными для участников тестирования являются средства противовирусной защиты.

Общий перечень выглядит так:

сертификат участника тестирования;

паспорт или ID-карта – документ, который указан в сертификате;

приглашение на ВНО (оно является пропуском на тестирование);

несколько ручек с черной пастой;

санитайзер и медицинская маска;

вода в бутылке (обязательно без этикетки).

Также в министерстве отметили, что все участники перед сдачей ВНО будут проходить обязательный температурный скрининг.

Если температура окажется выше, чем 37,2 – участника к тестированию допускать не будут.

Кроме этого, для соблюдения норм карантина в МОН разработали следующие рекомендации:

соблюдать безопасную дистанцию – не менее 1,2 м;

не снимать медицинскую маску при составлении тестов;

следить за чистотой рук,

не задерживаться в пункте тестирования и покинуть его сразу после написания.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не видит оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО). Соответствующий процесс проведения тестирования начнется в запланированные сроки – с 25 июня.