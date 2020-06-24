Бывшая звезда двух украинских клубов внезапно умер в США

Бывший баскетболист украинских клубов “Одесса” и “Николаев” Джастин Лав скоропостижно скончался в возрасте 41 года в США.

Об этом сообщает Stltoday.

В последние три года Лав работал в должности тренера американской школьной команды. Он был обнаружен в бессознательном состоянии на территории школьного городка. Тренера экстренно госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, он умер. Причина смерти на данный момент остается неизвестной.

Лав провел 12 сезонов в качестве профессионального баскетболиста. Он выступал за “Одессу” с 2008 по 2010 год, а также с 2012 по 2014 год. С 2010 по 2012 год Лав играл за “Николаев”. Также он выступал за клубы из Китая, Германии и Латвии.

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