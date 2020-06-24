Курорт набирает популярность: сколько стоит отдых на чистых пляжах рядом с Кирилловкой

Эпидемия коронавируса и карантин в 2020 году нарушили планы украинцев по летнему отдыху. Однако для того, чтобы хорошо отдохнуть в этом сезоне, необязательно ехать за границу. В Украине есть прекрасные места для пляжного отдыха на любой вкус и кошелек.

“источник” рассказывает о малоизвестном, но не менее привлекательном курортном городке вблизи Кирилловки на Азовском море – Степановке Первой.

Степановка Первая – спокойный поселок, расположенный в Приазовском районе на расстоянии примерно 16 километров по морю от Кирилловки. Хорошо подходит для бюджетного семейного отдыха. Отдыхающих сюда влекут чистые и относительно удобные пляжи, а также умеренные цены.

Учитывая, что с каждым годом сюда наведывается все больше гостей, Степановку Первую активно застраивают новыми пансионатами, мини-отелями и базами отдыха. Номера без удобств обойдутся примерно в 150 гривен с человека в сутки. С частичными удобствами (в номерах есть туалет и душ) будут стоить около 250 гривен. Базы отдыха, предлагающие меблированные комнаты с условиями и кухней, могут запросить до 500 гривен за одну персону.

В гостевых домах условия также могут варьировать. Номер на двоих с удобствами (тут такие варианты могут называть “полулюкс”) обойдется примерно в 600 гривен с человека. Номера, помеченные как “люкс”, обычно рассчитаны на 4-6 человек. За них придется заплатить около 1500-1700 гривен в сутки. В стоимость таких номеров входит спутниковое ТВ, интернет (Wi-Fi), детская площадка на территории комплекса, бассейн и сопутствующая инфраструктура.

Степановка Первая находится на одной прибрежной линии, что и Кирилловка, но стоимость отдыха отличается в первую очередь, потому что в поселке отсутствует инфраструктура для активного времяпрепровождения: аттракционы, представления, ночные клубы и дискотеки. Кроме этого, как и в Новопетровке, пляжи тут могут быть окружены глинистыми обрывами, поэтому спускаться к морю придется по не всегда удобным лестницам и проходам.

Удобнее всего добираться в Степановку из Мелитополя на автомобиле или на рейсовом автобусе, предварительно добравшись к городу на поезде.

О том, где и за сколько можно отдохнуть на курортах Запорожской области, расположенных на побережье Азовского моря, читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Запорожской области.