Лупили ломом и душили: украинцев жестоко избили в Германии из-за отказа пить водку

На автобане под Мюнхеном в Германии двое польских дальнобойщиков избили украинских водителей фур.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание ua-reporter.

Нападение на украинцев произошло на автостоянке Фюрхольцен Ост автобана А9 под Мюнхеном.

Все произошло в ночь с 20 на 21 июня. Около 23 часов двое украинских дальнобойщиков 47 и 60 лет, остановившись на отдых на большой автостоянке, сидели на лавочке и говорили. К ним подошел с бутылкой водки нетрезвый 40-летний польский дальнобойщик и предложил им выпить вместе. Украинцы отказались. Поляк разозлился и стал агрессивным.

Украинцы отошли от него и сели в кабину одного из грузовиков.

Поляк позвал своего 53-летнего коллегу, вооружился монтировкой длиной полметра, и они напали на украинцев. Поляки вытащили украинцев из кабины, били их кулаками, монтировкой.

В руках одного из украинцев было полотенце. Поляки отобрали его и начали душить полотенцем свою жертву.

Свидетели вызвали на место происшествия полицию, через несколько минут туда прибыло несколько патрульных авто. Оба поляка были задержаны. Они предстали перед судом и заключены под стражу.

Немецкие СМИ пишут, что прокурор будет настаивать на том, чтобы преступление квалифицировали как попытку убийства.

Украинцам вызвали “скорую” на место происшествия. Одному из водителей оказали медицинскую помощь на месте и отпустили. Другого забрали в больницу, у него кроме многочисленных ушибов, диагностировано сильное сотрясение мозга.

Как сообщал “источник”, ранее в Польше радикалы жестоко избили украинцев и их знакомых.