На Одессу посреди лета обрушился крупный град: фото и видео

В среду, 24 июня, в Одессе прошел сильный дождь, а на поселке Котовского, Сухом Лимане и в Южном выпал град.

Об этом сообщают очевидцы стихии в социальных сетях.

По словам очевидцев, град был размером до восьми миллиметров. Горожане показали фото последствий непогоды.

Из-за сильных осадков в Суворовском районе началось подтопление улиц. Так, возле ТЦ “Ривьера” затоплена парковка. Также дождь в Гидпорту и Лузановке. В области дождь прошел в Усатово, Подольске и Овидиополе.

Напомним, на Буковине и в Прикарпатье мощные ливни стали причиной разрушительного паводка, в Черновцах из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплен “Калиновский рынок” и частный рынок “Добробут”.