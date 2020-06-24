Румынию затопило из-за рекордных ливней: видео смертельной стихии

В Румынии из-за сильных дождей затопило уже 160 населенных пунктов, в 29 поветах. Трое человек уже погибли.

Как пишет “источник”, об этом сообщает издание Digi24.

Известно, что сотни домов остались без электричества и затоплены водой. “Это июнь стал рекордным по количеству осадков за последние 60 лет. Для уездов Бистрица-Нэсэуд, Сучава и Марамуреш, последний из которых граничит с Украиной, на сегодня объявили красный уровень предупреждения относительно потопов”, – пишет издание.

Также сообщается, что ряд местных дорог заблокирован из-за высокого уровня воды и поваленные деревья. В уезде Бистрица-Нэсэуд обрушилось 25 метров межсельской дороги над рекой.

Кроме этого, вследствие непогоды ограничено движение и на четырех дорогах национального значения, а на двух – полностью заблокировано.

Как писал “источник”, в Черновицкой области река Прут вышла из берегов, наводнением нанесен ущерб объектам инфраструктуры региона.