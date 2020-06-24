Экокатастрофа в Карпатах: как восстановить леса и сколько нужно времени

Укрепление дамб на горных реках Карпат и даже строительство новых не решит экологическую проблему в регионе, а просто оттянет ее во времени. Уменьшить экокатастрофу в Карпатах можно только прекратив вырубки леса.

Об этом в интервью “источнику” рассказал директор общественной организации “Киевский эколого-культурный центр” Владимир Борейко.

По его словам, строительство новых дамб и укрепления береговой линии только ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет, а пользы от этого не будет.

“Дамбы будут ломаться, разрушаться. Там такое напряжение воды, такая мощная кинетическая энергия, дамбы просто не выдержат. Кроме того, во-первых, строительство серьезных дамб, не таких маленьких как сейчас, – это колоссальные деньги. А во-вторых , чтобы построить дамбы, надо снова рубить лес. Так зачем закапывать деньги в землю? Давайте перестанем рубить лес – и все “, – отметил Борейко.

Также эксперт назвал ориентировочные сроки для восстановления экологической ситуации в карпатском регионе – для восстановления биогеоценоза леса нужно как минимум 30 лет.

“Мы не можем ускорить рост леса. Это сотни лет. Надо оценить карту с датами окончаний вырубок – 30 лет назад, 40 – тогда можно говорить об уменьшении катастрофы. Я думаю, что через 30 лет после прекращения вырубок наступит улучшение ситуации. Например, сейчас в местах, где вырубки прекратились 20-30 лет назад, уже есть самосев. Еще через 30 лет лес получит полноту – и мы будем иметь уже существенное улучшение, поскольку лес будет задерживать воду. Не так хорошо, конечно, как леса, в которые приезжаешь, идешь – и там мха чуть ли не по колено. Эти мха, как губка, впитывают и удерживают воду. Но даже молодой лес – это не голые склоны, там уже хоть какая-то трава, кустарники – они уже задерживают воду. А если вырастут еще и деревья, они будут еще больше задерживать “, – пояснил эксперт.

“Если мы сейчас прекратим рубить, ситуация просто не будет ухудшаться. И это главное“, – резюмировал Борейко.

Подробнее об экологической катастрофе в Карпатах и путях спасения читайте в материале “источника”: Леса будут уничтожать, пока не случится карпатский “Чернобыль” – эколог.