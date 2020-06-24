В Киеве на 21-летнюю девушку напал грабитель с необычным оружием: фото

В Киеве полицейские задержали 28-летнего уроженца Луганской области, который напал на прохожую с топором.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Нападение произошло на проспекте Академика Глушкова в столице. На место происшествия выехала “скорая” и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

“21-летняя девушка рассказала, что неизвестный подбежал к ней, дважды ударил рукояткой топора по голове, вырвал из рук телефон и убежал. Оперативники установили личность злоумышленника”, – сообщил начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Шевченко.

28-летнего уроженца Луганщины задержали в хостеле, где он временно проживал. В Киеве у него не было никакой работы. Ранее задержанный попадал в поле зрения правоохранителей за хранение холодного оружия. Во время задержания у него обнаружили порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

“Во время следственных действий фигурант показал нам место, где выбросил орудие преступления. Топор вместе со всеми вещественными доказательствами изъяли и отправили на проведение экспертиз”, – добавил Дмитрий Шевченко.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершение разбойного нападения ему грозит до семи лет тюремного заключения

Также против него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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