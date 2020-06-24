В Украине готовят к открытию кинотеатры: названа дата

Украинские сети Multiplex и “Планета Кино” готовятся со 2 июля возобновить работу кинотеатров – открытия состоятся в Киеве и регионах, где не действует запрет местных властей.

Как передает “источник”, об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Планируем открываться 2 июля там, где не действует запрет от местных властей“, – заявил совладелец сети “Планета Кино” Дмитрий Деркач.

Вероятный запуск 2 июля подтвердил также СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук.

По данным операторов, в Кабинете министров до сегодняшнего дня была неопределенность с датой и форматом запуска кинотеатров в Украине, как варианты рассматривались 2 и 31 июля.

При этом окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам по обеспечению мер безопасности, пока нет. Один из вариантов – загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирка поверхностей между сеансами, рассказал Романчук.

Как сообщал “источник”, со среды, 24 июня, в Киеве вводится очередной этап ослабления карантина.

Напомним, 24 июня председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в Киевской области могут усилить карантин, чтобы остановить распространение COVID-19.