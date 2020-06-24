“Слуга народа” отличилась заявлением про детей “низкого качества”: видео и детали скандала

Народного депутата от партии “Слуга народа” Галину Третьякову требуют лишить полномочий из-за антигуманного высказывания о семьях, которые получают социальную помощь.

Как сообщает “источник”, об этом говорится в заявлении Постоянной комисиии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин на имя председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, опубликованном на сайте организации.

Причиной такого требования стало скандальное видео председателя комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются “низкого качества”.

Эта запись была обнародована в Facebook еще 29 мая, но только сейчас получила широкую огласку.

“Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества”, – сказала Третьякова.

В Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин осудили такие высказывания Третьяковой как антигуманные и антисоциальные и потребовали ее отставки.

“Считаем, что высказывания госпожи Третьяковой нарушают нормы депутатской этики и политик с такими взглядами не может находиться в высшем законодательном органе Украины, тем более не может возглавлять Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов”, – говорится в опубликованном заявлении.

В обращении предлагается на основании статьи 83 регламента ВР, части третьей статьи 7 Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” поручить Комитету Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотреть предложение об отзыве Третьяковой с должности.

Как ранее сообщал “источник”, в Николаеве перед началом пресс-конференции руководители партии “Слуга народа” в вульгарной форме решили обсудить представительниц прекрасного пола из числа соратниц по партии.