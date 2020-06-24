В Херсоне скандальный сепаратист напал на журналиста: фото и детали конфликта

В Херсоне скандальный сепаратист Кирилл Стремоусов напал на журналиста онлайн-издания “Вгору” Дмитрия Багненко.

Как сообщает “источник”, об этом написал в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его данным, инцидент произошел во вторник, 23 июня, на проспекте Ушакова возле зеленой зоны, где недавно спилили деревья и обустраивают автостоянку.

“Нападавшим оказался известный “активист” Кирилл Стремоусов, уже известный тем, что подозревается в организации стрельбы в редакции областной газеты “Новый День” в начале 2019 года“, – отметил Томиленко.

Пострадавший Дмитрий Багненко сообщил, что его издание отслеживало ситуацию с застройкой зеленой зоны Херсона. Несколькими днями ранее он уже вел репортаж с этого места. 23 июня он пришел, чтобы выяснить, как развиваются события.

“Ко мне подошли двое мужчин, один из которых – Кирилл Стремоусов. Начали оскорблять, провоцировать. Я хотел уйти, но он схватил меня за руку. Я стал вызывать полицию и получил удар по голове“, – рассказал Дмитрий.

Полиция прибыла на место происшествия, журналист подал заявление о совершении уголовного преступления по факту препятствования журналистской деятельности с применением физического насилия.

По словам Багненко, факты препятствования журналистам в Херсоне – не редкость, как и в целом в Украине, поскольку причастные не несут должного наказания.

В Национальном союзе журналистов Украины осудили нападение на коллегу и призвали полицию расследовать физическую агрессию в отношении работников СМИ.

Как сообщал “источник”, в начале 2019 года сепаратист Кирилл Стремоусов открыл стрельбу по журналистам во время пресс-конференции в Херсоне.

В Facebook-группе “Кто заказал Катю Гандзюк?” сообщается, что Стремоусов – соратник Ильи Кивы, а значит и главы МВД Арсена Авакова.

Стремоусов – представитель “русского мира”, который “бегал по Херсону с российским флагом и организовывал так называемые русские пробежки”.

Полиция никак не реагировала на правонарушения, допущенные ранее сепаратистом.