Молодой футболист погиб в Грузии: подробности трагедии

Грузинский футболист Георгий Шакарашвили трагически погиб в возрасте 19 лет.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Новости-Грузия”.

По данным источника, тело Шакарашвили было обнаружено водолазами в реке Арагви после четырех дней поисков. Для поисков была открыта плотина ГЭС, что позволило снизить уровень воды в реке. На теле погибшего футболиста обнаружены многочисленные травмы, нанесенные тупыми предметами. По словам родственника спортсмена, череп Шакарашвили проломлен.

В ближайшее время эксперты установят причину смерти игрока.

Несколько дней назад Шакарашвили с друзьями приехал в город Мцхета на день рождения знакомой девушки. В какой-то момент между молодыми людьми и местными возник конфликт. После этого Шакарашвили и его друзья решили вернуться в Тбилиси и вышли ловить такси на трассу. В этот момент возле них затормозили две машины, в которых находились друзья второй стороны конфликта. Завязалась новая драка. Шакарашвили и два его друга убежали под мост. После этого футболиста живым уже никто не видел.

Ранее сообщалось, что в Испании погиб 17-летний футболист.