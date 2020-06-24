Почему с жителями Луганщины заключают новые договоры на поставку газа: СМИ сообщили подробности

К 1 июля 2020 жители Луганской области должны заключить договор с новым поставщиком природного газа. Вместе с этим меняются реквизиты и счета бытовых потребителей, по которым они платят за потребленный газ.

Об этом Попасная.city сообщил начальник Попаснянского участка Лисичанского межрайонного управления эксплуатации газового хозяйства Александр Прокопенко.

Дело в том, что с 1 июля прекращают действовать специальные обязательства , которые возложили на АО «Луганскгаз».

Постановлением Кабинета министров Украины от 19 ноября 2018 №867 было утверждено Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Согласно этого положения АО «Луганскгаз» выступало в качестве поставщика природного газа для бытовых потребителей и религиозных организаций.

Но в связи с прекращением действия этих обязательств и в соответствии со статьей 39 Закона Украины «О рынке природного газа» с 1 июля 2020 АО «Луганскгаз больше не может осуществлять поставки газа бытовым потребителям и религиозным организациям Луганской области.

Заключить новые договоры необходимо в связи с тем, что сейчас в Украине состоялось разделение на поставщиков газа и операторов газораспределительных систем. Ранее обе эти услуги предоставляла одна компания АО «Луганскгаз».

(Подобное уже происходило в сфере энергоснабжения, когда ООО «ЛЭО» стало оператором электрических сетей, а поставщиком электроэнергии стало новая компания ООО «Энера ВОСТОК» – Авт.)

В связи с тем, что изменился поставщик, потребители должны заключить договор с ООО «Луганскгаз СБЫТ». Именно эта компания теперь будет поставлять газ и получать деньги за его потребление жителями региона. Ранее за потребленный газ этой компании платили только предприятия района.

Заключить договор с новым поставщиком можно подписав заявление-присоединение с условиями договора. Такие заявления, к примеру, сотрудники Попаснянского участки Лисичанского межрайонного управления эксплуатации газового хозяйства уже разносят жителям района по квартирам и частным домам. Чтобы застать людей дома, сотрудники посещают квартиры и частные дома даже в выходные дни.

Заявление-присоединение, которое предлагают заполнить и подписать является приложением к уже существующим договорам о поставках газа. После подписания заявление просто добавят к действующему договору. Но с изменением поставщика также меняются и реквизиты и счета по которым люди платят за потребленный газ.