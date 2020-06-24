Актриса из окружения Лукашенко выступила против беспредела его силовиков: фото

Известная беларусская актриса Марта Голубева, которая часто появляется в компании президента Александра Лукашенко, прокомментировала ситуацию вокруг магазина symbal.by когда несколько человек, стоящих в очереди, были задержаны ОМОНом.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Instagram актрисы.

“Люди были задержаны за то, что стояли в очереди в магазине. Дорогие symbal.by Я буду носить вашу футболку каждый день. У меня также есть чашка”, – написала она.

“Иногда хочется не слышать, не видеть и не думать. Но вы слышите, видите и думаете. В конце концов, твоя земля здесь. И она тоже все видит”, – добавила Марта Голубева.

Марта Голубева – актриса Купальского театра и экс-солистка известной группы “Верасы”. Ее имя впервые прозвучало летом 2008 года, когда 18-летняя брюнетка танцевала рядом с Александром Лукашенко в День независимости. Тем же летом, кстати, она сняла квартиру в одном из домов в Дроздах ( там находится резиденция президента).

После Марта Голубева появлялась рядом с Лукашенко не раз.

Марта Голубева также принимает участие в сборе арбузов на президентском избирательном участке.

Ранее “источник” сообщал, что в Беларуси граждане и даже представители государственных силовых структур начали выступать в соцсетях против президента Александра Лукашенко.