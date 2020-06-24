Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус сильно расстроил их поклонников. Вот только это оказалась шутка

Звезда Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус не разводятся. Новость о разводе после 8 лет брака, которой супруги поделились на личных страницах в Инстаграм, была розыгрышем и заданием для пары, которая приняла участие в популярном YouTube-шоу Comment Out.

Об этом изданию КП рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони. По его словам, в последнем раунде программы Харламову и Асмус пришлось выполнить совместное наказание – вполне серьезно сообщить своим подписчикам о решении развестись.

Фото: instagram.com/garikkharlamov

“Это было синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку, чтоб определить победителя. Но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих, – посмеялся Маркони. – Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Этот текст с карточки”.

Выпуск с супругами выйдет в сети уже в июле. При этом Маркони назвал их лучшими участниками шоу: “Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить “нет, нет, это не шоу”, но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем”.

Фото: instagram.com/asmuskristina

Напомним Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Сегодня супруги воспитывают совместную дочь Анастасию. Что же касается разоблачения, никто из них пока эту ситуацию не комментирует.