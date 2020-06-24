Оставила младенца с мужем и “вышла” из окна: в Полтаве случилась трагедия с молодой мамой

Вечером во вторник, 23 июня, в Полтаве произошел страшный инцидент – 25-летняя молодая мама выпала с балкона 9-го этажа по улице Коновальца, 9, в микрорайоне Сады-2. От полученных травм она скончалась.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в Полтавской области.

По словам начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрия Сулаева, погибшая два месяца назад родила ребенка.

“В тот трагический вечер молодая мама оставила малыша на мужа в комнате, а сама вышла на балкон, откуда и выпала. Правоохранители проверяют все обстоятельства трагического происшествия, после чего смогут сказать, это был несчастный случай или самоубийство“, – сообщил он.

Опрошенные соседи предполагают, что женщина страдала от послеродовой депрессией.

Напомним, 19 июня в Киеве женщина с ребенком выпрыгнула из окна.Трагедия произошла около станции метро “Арсенальная”. Женщина с ребенком выпрыгнула из окна квартиры на 4-ом этаже.

Позже стало известно, что женщина выпрыгнула из окна с ребенком, пытаясь сбежать от побоев.