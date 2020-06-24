Палачи празднуют: показательное фото парада у боевиков ДНР

Оккупационные силы РФ на Донбассе и их наемники-боевики провели 24 июня в Донецке так называемый военный парад в честь дня победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пользователь Twitter с ником Hochu domoy v UA.

При этом начальник службы охраны Дениса Пушилина (глава оккупационной администрации РФ в Донецке) пришел на мероприятие в форме НКВД.

“Внуки палачей и сами палачи. Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел на “парад” в форме НКВД“, – отмечается в подписи под фото.

Оккупанты и их наемники провели “парад” в Донецке 24 июня вместо 9 мая по примеру РФ из-за коронавируса.

При этом зрители не соблюдали дистанцию, большинство людей пришло без масок.

Некоторые оккупанты надели военную форму Красной армии.

Как сообщал “источник”, в оккупированном Севастополе 24 июня на “параде” танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей.