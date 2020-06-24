Усик и Ломаченко поиздевались над техникой боксирования Кличко: видео

В сети интернет появилось видео, как украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поиздевались над техникой боксирования экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко, который сейчас занимает пост мэра Киева.

В ролике видно, как нынешние звезды отечественного спорта в шуточной манере показывают стиль работы в ринге их именитого соотечественника.

На профессиональном ринге Кличко провел 47 боев. На его счету 45 побед (41 нокаут) и всего 2 поражения (оба проигрыша случились из-за травм украинца). В разное время он владел чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO,The Ring.

Ранее “источник” сообщал, что Владимир Кличко прошел процедуру криотерапии при температуре -110 градусов.