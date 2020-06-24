Страшная расплата за красоту: под Полтавой женщина умерла после пластической операции

В одной из частных клиник Кременчуга после пластической операции умерла женщина 1982 года рождения.

Как пишет “источник”, об этом сообщает “Кременчугская газета”.

По информации издания, 23 июня в полицию Кременчуга пришло сообщение об этой трагедии. Позже стало известно, что девушка легла в клинику на пластическую операцию носа еще 22 июня. После операции она осталась под наблюдением в клинике на ночь, где и умерла.

На сегодня запланировано провести вскрытие тела девушки, чтобы установить причину смерти.

В самой клинике подтвердили факт смерти девушки, но официальные комментарии пока что не дают, рассказывает местное издание.

Полиция завела дело по статье “ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником”. Статья предполагает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на той же срок.

Как писал “источник”, в сети рассказали о злоупотреблениях в больнице скорой помощи Киева, некоторые из них приводят к смерти пациентов.