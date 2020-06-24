В Исландии обнаружили уникальную находку времен викингов: фото

В Исландии, в муниципалитете Фьярдабиггд, археологи нашли старейшее поселение викингов. Находка является свидетельством того, что заселение острова началось за много лет до официально принятой даты.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Heritage Daily”.

Отметим, все сохранившиеся письменные источники утверждают, что заселение острова началось около 874 года. Первым викингом, ступившим на земли Исландии для ее колонизации, считается Ингольф Арнарсон. Подтверждение, что деятельность человека на острове началась именно в то время, находили и археологи.

Однако, раскопки, продолжавшиеся с 2015 года под руководством археолога Бьярне Эйнарссона, обнаружили более ранние доказательства существования поселений викингов в виде длинных домов. Фундамент одного из них и раскопали археологи. Его датировали 800 годом. Установлено, что дом имел длину 40 м и использовался в качестве сезонного лагеря охотников на моржей.

Около 874 года над фундаментом надстроили другую усадьбу. В слое, где она располагалась, обнаружили 93 бусины и 29 серебряных предметов, в частности римские и ближневосточные монеты.

Как сообщал “источник”, ранее ученые из Великобритании воссоздали портрет женщины-викинга, погибшей на территории Норвегии более 1000 лет назад.