Река Прут вышла из берегов: свежие фото и видео потопа на Буковине

В Черновицкой области река Прут вышла из берегов, наводнением нанесен ущерб объектам инфраструктуры региона.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Чернівецький промінь”.

На Калиновском рынке в Черновцах по состоянию на 11 часов 24 июня уровень воды в реке Прут достиг отметки 569 см, тогда как в 9 часов утра составлял 553 см. За короткий промежуток времени Прут вырос на 16 см.

Спасатели и предприниматели всю ночь дежурили на рынке. Сейчас подтоплена дорога к Калиновскому рынку, подтоплены железные ряды и частично контейнеры. Чтобы сдержать наводнение, люди выложили мешки с песком на въездах на территорию рынка.

https://www.youtube.com/watch?v=PeoDFys0FBk

Непогода наделала беды и в Новоселицком районе Черновицкой области. Фоторепортаж из села Маршинцы Новоселицкого района.

Наводнение разрушило железнодорожные пути сообщением Черновцы-Ивано-Франковск. Железнодорожное полотно повреждено на перегоне Заболотив – Видинев. С 24 июня приостановлено движение пригородных поездов, которые курсировали в направлении Коломыя – Снятин.

В пресс-службе Львовской железной дороги сообщили, что сроки восстановления полотна будут зависеть от нормализации погоды.

По данным Черновицкого областного центра по гидрометеорологии, поднятие воды в Пруте замедляется из-за прекращения дождей в горах и уровень воды в реке не превысит 700 см.

Как сообщал “источник”, ранее из-за обильных ливней затопило курорт “Буковель” в Ивано-Франковской области.