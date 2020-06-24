Нельзя смириться: интеллектуалы с мировыми именами призвали защитить пожилых людей во время пандемии

Всемирно известные интеллектуалы и политики обратились к населению с призывом более человечно относиться к пожилым людям.

Текст призыва был опубликован сообществом святого Эгидия, его подписали такие известные люди как: философ Юрген Габермас, бывший премьер-министр Италии Романо Проди, кардинал Маттео Дзуппи, журналист Адам Михник, социолог Мануэль Кастельс, экономист Джеффри Сакс и другие. Первую подпись под обращением сделал Андреа Рикарди – основатель сообщества святого Эгидия.

Так, интеллектуалы обеспокоились будущим человечества из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, они обратили внимание, что во многих странах медицинские услуги предоставляются “избирательно”, игнорируя пожилых людей.

“Мы обеспокоены печальными историями массовых смертей пожилых людей в гериатрических учреждениях. Утверждается мнение, что можно пожертвовать их жизнью в пользу других. Папа Франциск говорит о таком подходе как о “культуре отходов”: она лишает пожилых людей права считаться личностями, зато они становятся только числом, а в некоторых случаях не учитываются вообще… Смириться с таким ответом негуманно и юридически неприемлемо. Так же неприемлем такой подход с точки зрения не только религиозного видения жизни, но и в логике прав человека и медицинской этики”, – говорится в заявлении сообщества.

Сообщество святого Эгидия – международная организация, основанная в 1968 году в Риме. Оно присутствует в более чем 70 странах мира. Известно своей помощью для бездомных, пожилых, мигрантов, лиц ромской национальности и миротворческими инициативами.

Как сообщал “источник”, ранее на Прикарпатье врачи отказались вовремя оказать помощь пожилой женщине с подозрением на коронавирус, вследствие чего она погибла. Родственники женщины обвинили врачей в халатности.