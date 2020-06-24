На Прикарпатье из-за разгула стихии исчезло озеро: фото и видео

На Ивано-Франковщине, где бушует разрушительный паводок, из-за оползней исчезло карпатское озеро Кривое, которое образовалось в 2008 году также во время паводка.

Об этом в Facebook написала волонтер Янина Лучейко.

По ее словам, инцидент произошел на Верховине, около поселка Кривец, где случилось три оползня.

“Один оползень полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Оползень прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшое карпатское озеро Кривое. Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош“, – сказано в публикации.

Волонтер добавила, что это озеро образовалось в 2008 году так же во время наводнения. Тогда оползень перекрыл поток, давая жизнь новой естественной локации.

Кроме того, вода вынесла с берегов карпатских рек весь мусор.

“Черемош и его притоки начисто смыли все, что люди так долго копили. Весь мусор вскоре окажется в море и кто знает, может люди, отдыхающие на пляже смогут узнать свои вещи“, – с горечью пишет Лучейко.

Озеро Кривое было красивым, наполненным чистой холодной водой. На его берегах отдыхали местные жители. При этом они оставляли после себя огромное количество мусора. Так выглядело озеро в ноябре 2019-го года.

23-го июня этого года природа “отомстила” – озеро Кривое засыпало землей.

Как сообщал “источник”, в Черновцах 24 июня из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплен “Калиновский рынок” и частный рынок “Добробут”. Есть угроза затопления и автомобильной дороги в Черновцах.