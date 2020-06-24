Забрал даже паспорт: в Киеве таксист нагло обокрал пассажирку, фото

В Киеве таксист обокрал девушку, пока она спала.

Как пишет “источник”, об этом сообщает “Киев Оперативный” в своем Facebook.

По информации из сообщения, 20 июня девушка возвращалась из клуба Фифти (Парковая дорога, 16). Она села в машину Daewoo, которая стояла рядом с клубом. Всю дорогу девушка проспала, а когда вышла, то обнаружила, что водитель украл у нее деньги, паспорт, iPhone и iqos.

Потерпевшая написала заявление в полицию, но рассказывает, что “никто и не думает шевелиться”.

На фото с камер наблюдения немного видно лицо. Девушка надеется, что таксиста кто-то узнает.

Как писал “источник”, в ночь на 23 июня в Киеве злоумышленник обокрал кофейню. Преступник забрал с заведения кофемолку, кассу, планшет, стул, темпер, кофе и другие вещи.