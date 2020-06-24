Большой потоп в Черновцах: под воду начали уходить рынки, фото и видео

На Буковине и в Прикарпатье мощные ливни стали причиной разрушительного паводка, в Черновцах из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплен “Калиновский рынок” и частный рынок “Добробут”.

Об этом сообщает “Униан”.

По словам генерального директора Калиновского рынка Игоря Маслянчука, подтопление базара началось в ночь на 24 июня, когда вода из реки Прут начала стремительно выходить из берега, заливая торговые ряды. После того, как уровень воды в Пруте увеличился и превысил 5-метровый показатель критической нормы, река подтопила крайние ряды Калиновского рынка.

Накануне предприниматели в течение двух суток вывозили товары со своих контейнеров или перемещали их на верхние этажи своих торговых точек.

По сообщению Черновицкого гидрометцентра, пиковый показатель прибытия реки, который может нести угрозу для Калиновского рынка, ожидается 24 июня и может составить 6 метров.

В то же время, МВД предупредило о подъеме воды в Пруте, что приведет к затоплению рынков Калиновский и “Добробут” и автомобильной дороги в Черновцах. Согласно информации чрезвычайников, паводок может достичь более 7 м.

Администрация рынка объявила на этот день выходной и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.

“Хотя люди все равно заходят к своим объектам. Но сегодня мы официально не работаем. Обеспечиваем контроль за имуществом людей и уровнем воды в реке“, – отметил Маслянчук.

Как сообщал “источник”, в то время, когда на Буковине и Прикарпатье паводок из-за мощных ливней привел к масштабным разрушениям, в сети опубликовали видео с лесовозом, который движется по разлившейся горной реке.