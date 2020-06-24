Могут применить силу: появились тревожные данные о судьбе жертвы “копов” в Кагарлыке

Пострадавшая от насилия в полицейском участке в Кагарлыке (Киевская область) женщина до сих пор не обеспечена надлежащей охраной.

Об этом сообщает Telegram-канал Еспресо.ТВ со ссылкой на адвоката потерпевшей Злату Симоненко.

“Уже 4 недели пострадавшая находится без защиты, несмотря на то, что есть постановление прокурора об обеспечении соответствующей охраной”, – отметила адвокат.

По ее словам, дом в селе, где проживает жертва насилия полицейских, никем не охраняется, рядом с домохозяйтсвом и не его территории часто находятся неизвестные люди.

“Есть постоянный риск того, что неизвестные лица могут прийти к ней домой и применить любую силу”, – подчеркнула Злата Симоненко

Как сообщал “источник”, ранее прокуратура изменила подозрения двум полицейским, которых подозревают в изнасиловании женщины в Кагарлыке. Новая квалификация – изнасилование группой лиц и пытки по предварительному сговору группой лиц.