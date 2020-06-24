Коронавирус не помеха: как в неподконтрольном Луганске проходил военный парад. ФОТО

Сегодня, 24 июня, во временно неподконтрольном Луганске НВФ “ЛНР” провела военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующие фото опубликовали сепаратистские ресурсы.

Заявлено, что в параде принимали участие “более двух тысяч человек личного состава, более 100 единиц военной техники”, а также 16 единиц техники времен Второй мировой войны.

Судя по фотографиям, ни участники парада, ни зрители социальную дистанцию не соблюдали. При этом “ЛНР” на данный момент подтверждает 474 случаев COVID-19.