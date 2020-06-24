Ни стыда, ни совести: сеть взорвалась гневом из-за признания Марченко в любви к Путину

В сети с возмущением отреагировали на признание супруги украинского политика и олигарха Виктора Медведчука, известной телеведущей Оксаны Марченко в том, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ее связывает личная духовная история, и он именно по ее просьбе стал крестным для дочери Дарьи.

Комментаторы не скрывают своего раздражения тем, что Марченко считает Путина примером православного человека.

“Только в контексте православного человека я хочу о нем говорить. Поэтому я его и выбрала”, – призналась она в интервью журналистам, подчеркнув, что если бы у нее был еще один ребенок, то она снова попросила бы стать крестным именно его.

Хвалебные слова в сторону Путина пользователи соцсетей восприняли с возмущением.

“Замечательный человек… Это скажи в глаза матерям погибший сыновей!!!”, “Ни стыда, ни совести. При Порохе она не сказала бы такого”, – пишут в комментариях.

Как сообщал “источник”, жена главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука Оксана Марченко является владелицей компании, которая фигурирует в структуре собственности ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”.