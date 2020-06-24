Давайте по делу: актриса “Квартала 95” сделала громкое заявление о походе в мэры Киева

Актриса студии “Квартал 95” Елена Кравец опровергла слухи о том, что она может баллотироваться в мэры Киева.

Как сообщает “источник”, об этом она написала в своем Instagram.

“Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все. Политика мне не интересна. Точка“, – сказано в публикации.

Отметим, ранее распространились слухи, что одна из социологических служб включила в опрос касательно выборов мэра Киева актрису студии “Квартал 95” Елену Кравец. Как написал в Facebook журналист Валерий Калныш, ее и телеведущего Сергея Притулу занесли в возможный второй тур с Виталием Кличко.

“Только что позвонили из социологической службы и попросили пройти опрос по поводу выборов мэра Киева. 15 минут. Все как обычно, за исключением одной фамилии в списке возможных кандидатов. Елена Кравец, актриса “Квартал 95“, – написал журналист.

Как сообщал “источник”, ранее заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявлял, что на выборах мэра Киева вероятен второй тур, в котором встретятся действующий мэр Виталий Кличко и представитель партии “Слуга народа”.