Рубят лес даже во время потопа? Сеть разозлило видео с Прикарпатья

В то время, когда на Буковине и Прикарпатье паводок из-за мощных ливней привел к масштабным разрушениям, в сети опубликовали видео с лесовозом, который движется по разлившейся горной реке.

Точно неизвестно, когда именно были сняты эти кадры, но делятся ими пользователи Facebook именно сейчас.

“Наводнение наводнением, а лес резать надо”, – подписаны опубликованные кадры.

На снятом видео видно, как под мостом прямо по бурлящей переполненной реке проезжает грузовик со специальный прицепом, предназначенным для перевозки срубленных колод, так называемого кругляка.

Как сообщал “источник”, в МВД опубликовали новые данные о потопе, который произошел на Прикарпатье. В данный момент к ликвидации последствий трагедии привлечены 1500 силовиков и четыре вертолета