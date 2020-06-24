В России водитель авто на скорости снес школьника на самокате: жуткий момент попал на видео

Во вторник, 23 июня, в Красноярске (Россия) водитель BMW сбил школьника на самокате. От полученных травм мальчик умер.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Подъем”.

“Накануне вечером по адресу остров Отдыха, 6 на регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля BMW допустил наезд на 13-летнего школьника. По предварительной информации, ребёнок пересекал проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице“, – сообщили в ГУ МВД по краю.

Возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Водитель не задержан. Отмечается, что мера пресечения не избирается, потому что нет такой необходимости, “человек абсолютно адекватный, положительный”.

Владельцу BMW грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал “источник”, 17 июня в Ровненской области 15-летний подросток за рулем авто насмерть сбил двухлетнего мальчика.