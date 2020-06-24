Переселенцы из Золотого получили ордеры на отремонтированные квартиры

Вручение ордеров и ключей от квартир произошло сегодня, 24 июня, во время торжеств ко Дню Конституции Украины в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Отремонтированное жилье получили 10 семей, которые в 2018 году были вынуждены покинуть свои дома из-за давления боевиков. На то, чтобы собрать личные вещи, людям тогда дали всего полчаса.

Напомним, что 20 ноября 2019 во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с некоторыми из этих семей.

Люди обратились к главе государства и главе Луганщины за помощью в получении жилья.

Именно тогда Владимир Зеленский поручил Сергею Гайдаю решить этот вопрос. Позже были найдены помещения и проведены капитальные ремонты квартир.

Необходимые документы новоселам вручила заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

«Семьи переселенцев, которых террористы заставили срочно покинуть все, что имели на старом месте жительства, сегодня получили ключи от новых квартир. Уверена, что в новых домах их ждет радостная и счастливая жизнь », – подчеркнула она, приветствуя собравшихся у здания Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.

Сейчас полностью подготовлены 10 квартир, которые до этого находились в непригодном для проживания состоянии и были отремонтированы на средства областного бюджета.

Как рассказал руководитель военно-гражданской администрации г.Золотое и с. Катериновка Алексей Бабченко, ремонт еще двух квартир вскоре завершится.

Он добавил, что эти люди ранее проживали на хуторе Вольный, две улицы которого остались подконтрольными незаконным вооруженным формированиям.

Но теперь эти жители области имеют собственное жилье с современным ремонтом.