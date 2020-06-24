Слезы счастья и встреча братьев: Джамала показала трогательные кадры выписки из роддома

Украинская певица Джамала родила второго сына – малыш появился на свет 19 июня в одном из частных роддомов Киева. Спустя пять дней молодую маму и новорожденного малыша выписали домой. В связи с этим артистка поделилась трогательными кадрами, которые наполнены теплыми чувствами и разными эмоциями.

“Если вам не нравятся сентиментальны сториз, то сегодня можете не смотреть”, – обратилась Джа к подписчикам. На кадрах видно, что певица не смогла сдержать слез во время торжественной выписки из клиники.

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

После основной части молодые родители отправились в семейное заведение, где для них была организована небольшая вечеринка. В кофейне также прошла первая встреча старшего сына Джамалы и Бекира с маленьким братиком.

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Двухлетний Эмир-Рахман сначала настороженно смотрел на маленький комочек, но потом стал улыбаться и тянуться ручками к малышу. Затем родители вручили Эмирке подарок от новорожденного братика.

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Напомним, что второй ребенок Джамалы и Беккира Сулейманова родился ровно в срок. “19.06 родился самый пунктуальный малыш. (По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время)”, – поделилась звездная мамочка. Родители дали новорожденному малышу крымскотатарское имя – Селим-Гирай.