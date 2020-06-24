На Луганщине пограничники выявили трех нарушителей самоизоляции

На Луганщине пограничники обнаружили троих нарушителей карантина и женщину, которая за взятку хотела избежать самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская” 65-летняя жительница Хмельницкой совершила уголовное преступление – пыталась подкупить должностное лицо Госпогранслужбы. Женщина направлялась из временно оккупированной части Луганщины. За 2000 гривен взятки она пыталась избежать самоизоляции и выбыть из КПВВ без установки приложения «Действуй дома». Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Информацию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, сотрудники Госпогранслужбы направили в адрес Станично-Луганского отдела полиции для внесения ее в ЕРДР.

Также вчера на КПВВ «Станица Луганская» пограничники обнаружили двух женщин, которые должны были находиться на самоизоляции еще 9 дней. Нарушители планировали попасть на временно оккупированную территорию. Еще один нарушитель карантина возвращался в Россию через пункт пропуска «Меловое». 31-летний россиянин всего за три дня до этого прибыл из-за границы и обязался самоизолироваться на 2 недели.

Об указанных фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции для осуществления ими соответствующих процессуальных действий в отношении нарушителей правил карантина людей.