Ведущая Оксана Марченко рассказала, почему попросила Владимира Путина крестить ее дочь

Украинская телеведущая Оксана Марченко рассказала, что идея породниться с президентом России Владимиром Путиным принадлежит ей. В свое время она попросила мужа, политика Виктора Медведчука, предложить Путину крестить их совместную дочь.

В беседе с изданием “Страна” Марченко призвала рассматривать Путина не как президента страны-агрессора, а как “православного человека”, которого без малейших сомнений пригласила бы стать крестным снова, будь у нее второй ребенок.

Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

“Инициатором была я. Попросила мужа обратиться с просьбой к Владимиру Владимировичу, чтобы он покрестил нашу дочь”, – рассказала ведущая.

На вопрос, почему выбор пал именно на президента РФ, Марченко не ответила: “Это личная духовная история, о которой, возможно, я когда-нибудь расскажу. Что же до крестного, то давайте сразу разделим Путина – как президента Российской Федерации, и Путина – как православного человека, крестившего нашу дочь. Только в контексте православного человека я хочу о нем говорить. Поэтому я его и выбрала”.

Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

По словам Марченко, “замечательный крестный” регулярно поддерживает связь с ее дочерью, не забывает поздравлять с днем рождения. Поддерживают с ним связь и родители. “Естественно, общаемся с Владимиром Владимировичем, поддерживаем отношения. Более того – если бы у меня был еще один ребенок, я снова попросила бы стать крестным именно его”, – добавила она.