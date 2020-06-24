Для туристов путь закрыт: куда нельзя ехать на Прикарпатье из-за паводков

На Прикарпатье продолжают ликвидировать последствия сильного наводнения и уже сейчас в полиции рассказали, куда лучше не ехать туристам в ближайшее время.

В эфире телеканала “Украина 24” замглавы Нацполиции в Ивано-Франковской области Остап Билейчук заявил, что в 13 районах подтоплено около 450 домохозяйств.

“Три села на данный момент без света. Около 15 км дорог, а также 15 автомобильных и 9 пешеходных мостов подтоплены.



Полностью остановлено движение в связи с оползнями на дороге государственного значения М-09 – дорога из Ивано-Франковска на Закарпатскую область, из-за того, что поток прорвал русло, и на данный момент любой проезд невозможен. Полиция полностью перекрыла движение”, – отметил он.

Тем временем Гидрометцентр пока не дает прогноза на улучшение погоды, а дожди не прекращаются. По этой причине река Прут снова набирает обороты и поднимается, как и река Черемош.

Представитель полиции отметил, что всем туристам рассказали о недопущении походов в горную местность и передвижения на своих транспортных средствах.

“Они сейчас все находятся в безопасных местах, и не пускаем их в высокогорные зоны отдыха. Куда сейчас нельзя ехать – это весь Верховинский, Надворнянский район, город Яремче, курорт Буковель — там полностью ограничено движение, и уровень воды не дает доступа к местам отдыха”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, знаменитый украинский курорт Буковель затопило в результате паводка, пострадали горные районы.