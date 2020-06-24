Пляжи на любой вкус и “театр с конями”: во сколько обойдется отдых в Кирилловке

Кирилловка – популярный украинский курорт в Запорожской области, порадует гостей как пляжами так и широким спектром развлечений.

О том, во сколько обойдется отдых в Кирилловке говорится в материале “источника”.

Поселок Кирилловка расположен на границе с Херсонской областью. Тем, кто планирует отдыхать с детьми или пожилыми родителями, нужно иметь в виду, что пляжи в Кирилловке более глубокие, нежели на других азовских курортах. Кроме этого, просматривая объявления или общаясь с администрацией пансионатов, уточняйте, где именно располагается тот или иной объект.

Географически Кирилловка делится на три условных района: центр, коса Пересыпь и Федотова коса. Большее число пансионатов находится на Федотовой косе. Район Пересыпь, напротив, считается тихим. Перечень мест размещения стандартный: мини-пансионаты, небольшие отели, базы отдыха, частный сектор. Выбор объектов большой: на Кирилловку приходится около четырех сотен баз отдыха разного “калибра”.

Цена варьируется от 100 до 1500 гривен за человека в сутки. Приличные варианты стартуют с 450-500 гривен в сутки. Стандартный двухместный номер в гостинице с удобствами – 1200 гривен за сутки, минимальный “люкс” – 1800 гривен, за 2500-3300 гривен можно снять “улучшенный-люкс” на четыре человека.

В Кирилловку едут не только для пляжного отдыха, но и за развлечениями: известный на всю страну аквапарк, дельфинарий, парк развлечений и конный театр “Кирилловская сечь”, комплекс “Сафари-парк”.

От Мелитополя до Кирилловки можно доехать на авто, либо же на рейсовом автобусе, предварительно добравшись к городу на поезде.

Детальнее читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Запорожской области.