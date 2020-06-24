Солистка The Hardkiss поделилась взрослыми мыслями 4-летнего сына по поводу наводнения в Карпатах

Сильные дожди привели к поднятию уровня рек и затоплению десятков населенных пунктов в Карпатах. Из-за бушующей стихии участники группы The Hardkiss были вынуждены отменить семейную поездку.

Юлия Санина решила объяснить маленькому сыну, почему их путешествие отложилась, и услышала из уст 4-летнего Дани недетскую фразу. Фрагмент разговора певица опубликовала на личной странице в Instagram, добавив совместные фото с малышом.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

“Наш вечерний разговор:

– Малыш, наша поездка в Карпаты отменяется, мы остаемся дома.

– Почему?!

– Понимаешь, взрослые вырубили лес в горах и он теперь не сдерживает потоки воды. Реки наполнились, вода вышла с берегов. Беда.

– Когда же эти взрослые угомонятся…”.

Фото: instagram.com/the_hardkiss



Напомним, что Юлия Санина и Валерий Бебко познакомились в 2009 году и сразу влюбились друг в друга. В 2011-м влюбленные поженились. Спустя четыре года на свет появился их первенец – сын Даниил. В одном из недавних интервью вокалистка призналась, что Вал стал ее первым парнем.