Солистка The Hardkiss поделилась взрослыми мыслями 4-летнего сына по поводу наводнения в Карпатах

Сильные дожди привели к поднятию уровня рек и затоплению десятков населенных пунктов в Карпатах. Из-за бушующей стихии участники группы The Hardkiss были вынуждены отменить семейную поездку.
Юлия Санина решила объяснить маленькому сыну, почему их путешествие отложилась, и услышала из уст 4-летнего Дани недетскую фразу. Фрагмент разговора певица опубликовала на личной странице в Instagram, добавив совместные фото с малышом.
“Наш вечерний разговор:
– Малыш, наша поездка в Карпаты отменяется, мы остаемся дома.
– Почему?!
– Понимаешь, взрослые вырубили лес в горах и он теперь не сдерживает потоки воды. Реки наполнились, вода вышла с берегов. Беда.
– Когда же эти взрослые угомонятся…”.
Напомним, что Юлия Санина и Валерий Бебко познакомились в 2009 году и сразу влюбились друг в друга. В 2011-м влюбленные поженились. Спустя четыре года на свет появился их первенец – сын Даниил. В одном из недавних интервью вокалистка призналась, что Вал стал ее первым парнем.
- Юлия Санина рассказала, что за все время пребывания в браке они переживали не только радостные моменты, а и прошли сложный период, который едва не привел к разводу. По словам певицы, это произошло через год-два после рождения их первенца.
- Вал Бебко показал на архивном фото, какими они были еще до The Hardkiss. “Было дело. 11 лет назад. Ей 18, ему 24”, – подписал кадр музыкант.